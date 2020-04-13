В Киеве на Новой почте женщина покусала мужчину в очереди (фото)

По словам потерпевшего, состояние женщины было неадекватное.

В Киеве в отделении Новой почты женщина покусала мужчину. Инцидент случился на проспекте Оболонский, 14.

По словам мужчины, вместе с девушкой они пришли на Новую почту. Пока стояли в ожидании, подбежала женщина в рваной одежде, без маски, сообщает телеграм канал "Киев Сейчас".

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Она пыталась прорваться вне очереди. Стала рядом с девушкой мужчины и пыталась ее отодвинуть. Когда тот предпринял попытку ее успокоить - укусила его.

"Вызвали копов, те с женщиной пообщались, заявление у мужчины взяли. Первую медпомощь толком оказать не смогли. Пострадавшему пришлось самому кататься на такси по Киеву в поисках больницы, которая бы смогла ему оказать медпомощь. В итоге рану обработали, выписали препараты", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области женщина напала с ножом на своего мужа за отказ помочь с приготовлением ужина.