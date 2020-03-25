Женщина напала с ножом на своего мужа за отказ помочь приготовить еду

Женщина ударила своего супруга в спину.

В Кривом Роге Днепропетровской области женщина напала с ножом на своего мужа.

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Они вместе пили алкогольные напитки, когда жена попросила пострадавшего помочь приготовить ей ужин. Он отказался, тогда она вонзила ему нож в спину, сообщает dnipro.depo.ua.

В их квартиру зашел племянник, который и вызвал "скорую". Мужчина выжил.

Обвиняемую осудили по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения").