В Черниговской области с помощью авиации ликвидируют лесной пожар на площади 140 га (фото)

Пожар может распространиться по территории крупнейшего регионального ландшафтного парка "Междуреченский".

В Черниговской области вчера произошло возгорание леса вблизи с. Сорокошичи в Козелецком районе, которое распространилось на площади 140 га.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области.

Согласно информации, в 13:20 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре сухой растительности и настила в лесу возле с. Сорокошичи Козелецкого района. Сейчас наблюдаются отдельные очаги горения на общей площади около 140 га.

К тушению пожара привлечены 165 работников и 34 единицы техники, из них от УГСЧС - 16 единиц техники, 66 человек личного состава. Также для тушения пожара задействованы 3 самолета (Ан-32П) специального авиационного отряда ГСЧС Украины. Авиацией ГСЧС Украины осуществлено три сброса воды.

Тушение пожара продолжается. На месте происшествия работает оперативная группа управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

Как уточнили в пресс-службе управления ГСЧС, причина возгорания устанавливается, скорее всего пожар начался из-за неосторожного обращения людей с огнем.

«С начала года в Черниговской области произошло 8 лесных пожаров на площади 134 га, а также 695 случаев возгорания сухой травы на открытой местности на площади более 2200 га, от этих пожаров погибли три человека», - отметили в пресс-службе.

По информации экологов, пожар происходит вблизи или на территории крупнейшего в Украине ландшафтного парка "Междуреченский", расположенного в междуречье Десны и Днепра на территории Черниговского и Козелецкого районов. В состав территории парка входят ландшафтный заказник местного значения "Сорокошицкий лесной массив" и зоологический памятник местного значения "Сорокошицкий чапельник", расположенные вблизи села Сорокошичи.

Парк "Междуреченский" создан в 2002 году на площади более 100 тыс. га.