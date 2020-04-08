В Сумской области лабораторно подтвердили смерть от COVID-19 женщины, дочь которой опровергала болезнь матери

Дочь жительницы Конотопского района опровергала смерть матери от коронавируса, обвиняя мэра Конотопа во лжи. Диагноз подтвержден лабораторией в Киеве.

В Сумской области у 59-летней жительницы села Казацкое Конотопского района области Елены Грищенко дополнительное лабораторное исследование подтвердило смерть от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сегодня, 8 апреля, на своей странице в Facebook сообщил Конотопский городской голова Артем Семенихин.

«Официально. Мы получили окончательные результаты лабораторного исследования анализов второй умершей из села Казацкое Конотопского района госпожи Грищенко А.Н. от лаборатории Минздрава города Киева. Коронавирус у нее подтвердился», - написал Семенихин.

Сегодня же во время ежедневного онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации и.о. директора государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр Минздрава Украины» Владимир Збаражский также подтвердил эту информацию.

«Вчера поступили результаты лабораторного исследования из референс-лаборатории из города Киева. У женщины установлен коронавирус. Протокол исследований будет направлен в Конотоп сегодня», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, 31 марта в Конотопе Сумской области зафиксировали вторую смерть от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Предварительно, умершая 59-летняя женщина заразилась в инфекционном отделении Конотопской центральной районной больницы, где она находилась в одной палате с 78-летней гадалкой из с. Казацкое Конотопского района, которая умерла от коронавируса 25 марта.

Дочь 59-летней умершей в Конотопской ЦРБ женщины обнародовала справку из вирусологической лаборатории ГУ «Сумской областной лабораторный центр Минздрава Украины», которая свидетельствует о том, что ПЦР-тест матери был отрицательным.

Дочь сказала, что с умершей матерью ей не разрешили попрощаться, сама она из-за «пустых обвинений» попала «под общую травлю», а знакомые начали отворачиваться.

Кроме того, она обвинила Конотопского городского голову Семенихина якобы в рассеивании паники и использовании непроверенной информации.

В то же время Семенихин обнародовал в Facebook ряд документов, подтверждающих смерть 59-летней жительницы с. Казацкое именно от коронавируса. Среди них - справка Сумского областного лабораторного центра, похожая на ту, которую обнародовала Приходько.

Семенихин сообщил, что готовит заявление в правоохранительные органы.

«Пишу заявление в полицию для открытия уголовного производства по поводу недостоверной информации от Сумского лабораторного центра, который выдал две совершенно противоположные друг другу справки, обнародование которых взбудоражило общество в непростое время карантина», - заявил мэр.