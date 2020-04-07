На Львовщине загорелась свалка: с огнем борются десятки спасателей (фото, видео)
22:38, 07 апреля 2020Происшествия
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Вероятная причина пожара - сжигание сухой травы.
Пожар тушат десятки спасателей / фото Юрий Холод Facebook
Во Львовской области произошел пожар на Новояворивской свалке.
Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод.
"Сейчас, по информации от ГСЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах. На это время огонь по периметру около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей", - написал он.
Горит Новояворивский полигон ТБО / фото Юрий Холод Facebook
По данным Холода, есть подозрение, что огонь распространился от сжигания сухой травы.
"Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, по меньшей мере до завтрашнего обеда", - добавил чиновник.
Как сообщал УНИАН, площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась до 35 гектаров.
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