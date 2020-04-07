К месту пожара направлены 2 вертолета, планируется передислокация 10 единиц техники и спасателей из Житомирской области.

Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась до 35 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«По состоянию на 14.15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 квартала Котовского лесничества площадью до 35 га», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту пожара направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и спасателей из Житомирской области.

Также указывается, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час. за допустимого фона 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного отселения уровень мощности эквивалентной дозы гаммы излучения – 0,021 мР/час.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда площадь, охваченная огнем, составила 20 гектаров.

Сегодня утром в ГСЧС сообщали, что площадь пожара уменьшилась до около 10,5 гектаров.

К тушению огня привлечено 120 человек и 29 единиц техники, в частности вертолет Ми-8.

В результате пожара в Киеве наблюдается задымленность.