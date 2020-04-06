Эпатажный блогер из Украины Павел Петель погиб в ДТП в России

Попутка, которую остановил блогер, оказалась роковой.

В России в ДТП с грузовиком погиб Instagram и YouTube блогер из Украины Павел Петель, который был родом из Днепра.

Мужчина остановил попутку на Симферопольском шоссе. Водитель Mercedes на скорости около 200 км/ч влетел в фуру, которая стояла на заправке. По информации Telegram-канала Mash, Петель направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово.

"Остановил попутку, ее водитель на скорости около 200 км/ч въехал в грузовик. Блогер сидел на переднем пассажирском сидении и погиб сразу", - говорится в сообщении.

Всего в автомобиле находились 4 человека - водитель и 2 пассажира погибли на месте. Еще один человек выжил.

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Блогера искали двое суток, прежде чем его родные смогли установить, что он погиб в аварии в Подольске. Авария произошла 4 апреля, нашли его 6-го.

Петель 5 дней назад писал в своем Instagram, что хочет домой.

"Хочется заснуть и проснуться дома... Не все поймут эти слова. Покинув дом почти 15 лет назад, я все еще на пути к своему домашнему очагу. Особенно в эти дни, так хочется побыть с близкими, родными... в своем теплом родном доме. Все хорошо, все разворачиваемся как нужно", - высказался блогер и разместил фото своего кота, который тоже часто появлялся на его странице.

Петель известен своим участием в шоу "Давай поженимся" и эпатажными появлениями в женской одежде с макияжем. Он также вел видеоблог на платформе YouTube, где в образе "богатой женщины" рассказывал о трендах в одежде и размышлял о моде.

Как сообщал ранее УНИАН, в России трагически погибла мировая звезда покера и киберспорта, 26-летняя Лилия Новикова. Женщина умерла за несколько дней до дня рождения.