В Москве при загадочных обстоятельствах погибла 26-летняя киберспортсменка
Мировая звезда покера и киберспорта, 26-летняя Лилия Новикова трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.
Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
Тревогу забили родители девушки, которые находились за городом, а Лилия должна была быть дома, в квартире на Кутузовском проспекте.
У пожилой соседки были ключи от квартиры Новиковых, и по просьбе родителей она наведалась в квартиру к киберспортсменке. Зайдя в квартиру, соседка обнаружила Лилию в ванне без сознания. Она лежала без одежды, однако никаких следов насильственных действий на теле не было. Соседка вызвала «скорую помощь» и родственников погибшей.
Читайте такжеВ России из-за опасного трюка разбился известный блогер (видео 18+)
По предварительной версии медиков, причиной смерти стал несчастный случай: девушка могла поскользнуться. Знакомые Лилии рассказали, что она никогда не жаловалась на здоровье и всегда была жизнерадостной. Кроме того, молодая москвичка была настоящей звездой карточных и компьютерных игр международного уровня.
Отмечается, что добиться крупных выигрышей и побед в онлайн-стратегиях ей помогал незаурядный интеллект и глубокие математические знания. Несколько лет назад Новикова получила профессию инженера-конструктора, закончила МГТУ им. Баумана по профилю «Металлорежущие станки и инструменты».
Девушка была автором нескольких блогов в соцсетях и популярного видеоканала, на который регулярно выкладывала мастер-классы по игре в покер. Кроме того, Лилия вела активный образ жизни: каталась на велосипеде и сноуборде, занималась баскетболом, греблей и даже боксом.
16 июня Новикова собиралась устроить вечеринку по случаю дня рождения. О своих планах она буквально за несколько часов до гибели написала в официальной группе в соцсети.
Ранее в Подмосковье юноша столкнул своего друга с 17-го этажа, решив его напугать.