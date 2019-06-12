В Москве при загадочных обстоятельствах погибла 26-летняя киберспортсменка

Несчастный случай с известной в кругах любителей онлайн-игр девушкой под ником Лия произошел за четыре дня до ее дня рождения.

Мировая звезда покера и киберспорта, 26-летняя Лилия Новикова трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.

Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Тревогу забили родители девушки, которые находились за городом, а Лилия должна была быть дома, в квартире на Кутузовском проспекте.

У пожилой соседки были ключи от квартиры Новиковых, и по просьбе родителей она наведалась в квартиру к киберспортсменке. Зайдя в квартиру, соседка обнаружила Лилию в ванне без сознания. Она лежала без одежды, однако никаких следов насильственных действий на теле не было. Соседка вызвала «скорую помощь» и родственников погибшей.

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По предварительной версии медиков, причиной смерти стал несчастный случай: девушка могла поскользнуться. Знакомые Лилии рассказали, что она никогда не жаловалась на здоровье и всегда была жизнерадостной. Кроме того, молодая москвичка была настоящей звездой карточных и компьютерных игр международного уровня.

Отмечается, что добиться крупных выигрышей и побед в онлайн-стратегиях ей помогал незаурядный интеллект и глубокие математические знания. Несколько лет назад Новикова получила профессию инженера-конструктора, закончила МГТУ им. Баумана по профилю «Металлорежущие станки и инструменты».

Девушка была автором нескольких блогов в соцсетях и популярного видеоканала, на который регулярно выкладывала мастер-классы по игре в покер. Кроме того, Лилия вела активный образ жизни: каталась на велосипеде и сноуборде, занималась баскетболом, греблей и даже боксом.

16 июня Новикова собиралась устроить вечеринку по случаю дня рождения. О своих планах она буквально за несколько часов до гибели написала в официальной группе в соцсети.

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