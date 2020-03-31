Сбил женщину на переходе: в Черновцах пьяный водитель сбежал с места смертельного ДТП и сжег свою машину (фото)

Перед тем, как водитель сбил женщину на пешеходном переходе, он успел протаранить еще одну машину.

В Черновцах сегодня утром водитель автомобиля Daewoo Lanos после совершения двух дорожно-транспортных происшествий, в результате одного из которых погибла женщина, поджег свою машину и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, смертельная авария произошла сегодня примерно в 7 часов утра на улице Галицкий Путь. Так, водитель легковушки наехал на женщину 1992 года рождения, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

После совершения этого ДТП водитель скрылся с места происшествия. Как позже установили правоохранители, нарушитель направился в сторону улицы Заводской.

«Для более эффективного реагирования, через радиоэфир инспекторы продублировали всю полученную информацию и уже через несколько минут в радиоэфире прозвучала информация, что на одной из улиц горит автомобиль. На месте уже работала бригада ГСЧС», – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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Как отметили в ведомстве, очевидцы сообщили, что водитель Daewoo Lanos сам поджег свое авто.

Также в полиции добавили, что после того, как правоохранители направились на место происшествия и опросили очевидцев, удалось установить личность водителя и его место жительства.

«Совместно с сотрудниками следственно-оперативной группы Садгорского отдела полиции принято решение согласно п.2 ч. 1 ст.38 Закона Украины "О Национальной полиции" проникнуть в жилище, где и задержали гражданина», – сообщила пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе ГУНП в Черновицкой области, у водителя имеются признаки алкогольного опьянения.

Кроме того, сотрудники патрульной полиции выяснили, что перед совершением смертельной аварии водитель Daewoo Lanos допустил столкновение еще с одним автомобилем на улице Хотинской. После этого ДТП водитель скрылся с места происшествия в сторону улицы Галицкий Путь, где и произошло ДТП со смертельным исходом.