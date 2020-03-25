Водители разблокировали движение через КПП в Чопе после договоренности с пограничниками

Сейчас движение через КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе возобновлено.

На Закарпатье перевозчики разблокировали движение через КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе после урегулирования разногласий с пограничниками.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопского пограничного отряда.

В частности, сегодня около 12:00 закарпатские журналисты сообщили, что 4 грузовых автомобиля заблокировали грузовое движение в сторону Украины в пункте пропуска «Тиса» в Чопе.

В Чопском пограничном отряде эту информацию УНИАН также подтвердили.

По информации пресс-службы ведомства, перекрыли движение 4 грузовика. Их водители отказались подписывать обязательства о 14 днях самоизоляции, что предусмотрено для всех, кто въезжает на территорию Украины через границу.

В отряде уточнили, что водители ссылались на постановление, которое на тот момент до пограничников официально не было доведено.

«Поэтому мы обратились к высшему руководству за разъяснениями, и нам предоставили постановление №3 от 24.03.2020 года «О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Украины №2 от 21.03.2020 года «О предотвращении дальнейшего занесения на территории Украины случаев коронавирусной болезни (COVID -19)», в котором, в частности, указано, что «... информационное согласие подписывается в двух экземплярах всеми лицами старше 16 лет, которые осуществляют пересечение государственной границы, кроме водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных, морских и речных судов, членов поездных и локомотивных бригад», - рассказали в отряде.

Поэтому, по данным Чопского пограничного отряда, после полученного разъяснения недоразумение удалось уладить, водители грузовиков продолжили движение на осуществление погранично-таможенного оформления.

По словам пограничников, движение было заблокировано в пределах не более 15 минут.

Все четыре грузовика, водители которых временно были блокировали движение, следовали со стороны Венгрии.