В Тернопольской области полиция за сутки остановила работу 900 объектов, которые нарушали карантин

В Лановцах владелица магазина строительных товаров отказывалась прекращать торговлю, даже несмотря на визит полиции.

В Тернопольской области полицейские за сутки приостановили работу 900 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки правилам карантина.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, все нарушители были обнаружены во время рейда по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности.

На протяжении прошедших суток правоохранители проверили более 2,6 тыс. объектов хозяйствования на соблюдение карантинных мероприятий. При этом обнаружили магазины и киоски, в которых осуществлялась торговля товарами, которые не являются продуктами питания или товарами первой необходимости. Работа таких заведений прекращена.

За нарушение правил карантина полицейские составили два админпротоколы по ст.44-3 КоАП. Несоблюдение ограничительных мер зафиксировано в Лановцах и Тернополе. В частности, в Лановцах владелица магазина строительных товаров отказывалась закрывать магазин, даже несмотря на визит полиции. Второй протокол составили на водителя маршрутки в Тернополе, который перевозил более 10 пассажиров.

После составленного протокола им придется заплатить штраф от 17 тыс. до 32 тыс. грн.