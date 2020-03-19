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В Днепропетровской области женщину привлекли к админответственности за распространение фейка о коронавирусе

11:27, 19 марта 2020
Происшествия
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Протокол направлен на рассмотрение суда / фото: ГУ НП Днепропетровской области

В Никополе Днепропетровской области полиция привлекла к административной ответственности местную жительницу, которая в соцсети распространила ложную информацию о коронавирусе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в области.

«Во время мониторинга сети Facebook работники полиции обнаружили публикацию местной жительницы, в которой говорилось о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

Женщина объяснила полицейским, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить никопольцев.

В отношении женщины составлен административный протокол по ст.173-1 КУоАП (распространение ложных слухов).

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд.

Полиция обращается к гражданам с просьбой не распространять ложную информацию и использовать только официальные сообщения органов власти.

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