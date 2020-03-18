Львовские правоохранители установили личность видеоблогера, который разгромил вагон пригородного поезда

Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

На Львовщине правоохранители установили личность злоумышленника-инстаблогера, который 8 марта разбил пригородный поезд и выложил видео своего вандализма в Instagram.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

По данным полиции, им оказался 22-летний житель города Червоноград, ему сообщили о подозрении.

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Как сообщал УНИАН, 8 марта хулиган в поезде № 6056 сообщением Львов - Сокаль разбил стекло окна вагона и автоматических дверей тамбура. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 3 тысяч гривен.

"Горе-блогеру грозит наказание – до пяти лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.