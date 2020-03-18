Львовские правоохранители установили личность видеоблогера, который разгромил вагон пригородного поезда
12:09, 18 марта 2020Происшествия
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Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
Вандалы продолжают уничтожать украинские поезда / фото УНИАН
На Львовщине правоохранители установили личность злоумышленника-инстаблогера, который 8 марта разбил пригородный поезд и выложил видео своего вандализма в Instagram.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
По данным полиции, им оказался 22-летний житель города Червоноград, ему сообщили о подозрении.
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Как сообщал УНИАН, 8 марта хулиган в поезде № 6056 сообщением Львов - Сокаль разбил стекло окна вагона и автоматических дверей тамбура. Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 3 тысяч гривен.
"Горе-блогеру грозит наказание – до пяти лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.
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