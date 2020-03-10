На Львовщине вандалы разгромили вагон пригородного поезда и выложили видео погрома в Instagram

Правоохранители не успели задержать злоумышленников, так как те скрылись до прибытия поезда на конечную станцию.

Во Львовской области вандалы устроили погром в вагоне пригородного поезда сообщением "Львов - Сокаль" и выложили видео своих "развлечений" в Instagram.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", инцидент произошел вечером 8 марта.

"Во время движения поезда неизвестные лица устроили погром в салоне вагона. Вандалы выламывали сиденья и разбивали ими стекла окон и дверей в вагоне, а также автоматических раздвижных дверей. Погром вагона пригородного дизель-поезда злоумышленники сняли на видео, которым, очевидно, решили похвастаться в социальных сетях", - говорится в сообщении.

На станцию Сокаль прибыли правоохранители, однако хулиганов в поезде уже не было. В полиции уже проводят расследование данного случая и устанавливают личности злоумышленников, а железнодорожники оценивают нанесенный ущерб.

Львовские железнодорожники отмечают, что в прошлом году зафиксирован 21 случай повреждения или порчи подвижного состава.

"Общая сумма ущерба, нанесенного ворами, хулиганами и нерадивыми пассажирами, составляет почти 220 тыс. гривень. При этом железнодорожники акцентируют внимание не только на материальных потерях, причиненных злоумышленниками, а подчеркивают, что такие случаи представляют серьезную угрозу безопасности движения, а также жизни и здоровью пассажиров и персонала магистрали", - отметили в УЗ.

Как сообщал УНИАН, на днях неизвестные забросали камнями поезд сообщением "Львов - Москва". К счастью, в результате инцидента пассажиры не пострадали.