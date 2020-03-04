В Винницкой области 18 школьников отравились газом

В результате отравления госпитализированы в больницу 11 подростков в возрасте 13 и 14 лет.

Ученики одной из школ Могилева-Подольского, что в Винницкой области, отравились газом.

В результате инцидента за медицинской помощью обратились 18 школьников, из них 11 оказались в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Днем в полицию поступила жалоба, что на одной из улиц города ощутимо резкий запах газа. Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, расположенного возле школы. Дети, которые находились рядом, получили отравления.

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В результате отравления, госпитализированы в больницы подростки в возрасте 13 и 14 лет. Газовый баллон правоохранители изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха). Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.

Ранее УНИАН сообщал, что в школе №69 на улице Софьи Ковалевской в Днепре распылили смесь из перцового баллончика. Восьмерых учеников госпитализировали.