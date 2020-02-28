Столкновения на харьковском рынке "Барабашово": 56 задержанным объявили о подозрении

Возраст задержанных - от 19 до 55 лет.

Правоохранители сообщили о подозрении сразу 56 задержанным участникам столкновений на харьковском рынке "Барабашово", которые произошли накануне.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

В ведомстве напомнили, что участники беспорядков применили пиротехнику, слезоточивый газ и подожгли въездную арку. По факту вчера были задержаны 55 активных участников. Всех их подозревают в массовых беспорядках, в суд внесено ходатайство об избрании меры пресечения.

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Сегодня подозрение получил еще один участник конфликта. В ближайшее время ему также будут избирать меру пресечения.

"Также установлены другие лица, участвовавшие в стычке. Сейчас выясняется их местонахождение для проведения с ними соответствующих следственных и процессуальных действий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, задержанным - от 19 до 55 лет. Всего в стычках на рынке участвовали около сотни человек.