В Одессе четверо неизвестных совершили разбойное нападение на дом судьи

Четверо в масках связали хозяина дома и его дочь, требуя деньги и ценные вещи.

В Киевском районе Одессы неизвестные совершили разбойное нападение на дом судьи.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вечером 27 февраля на один из домов, расположенных на улице Толбухина, произошло нападение.

Как отметил правоохранитель, четверо злоумышленников в масках ворвалась в жилище, когда мужчина, 1975 г. р., вместе со своей дочерью входил в дом.

Неизвестные связали потерпевших и, угрожая физической расправой, начали вымогать деньги и ценные вещи.

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Как отмечается, шум услышали соседи, которые вызвали полицию, а подозреваемые сразу скрылись.

По предварительным данным, жертвой нападения стал судья апелляционного административного суда.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил УНИАН информированный сотрудник полиции, это уже не первое подобное происшествие в данном микрорайоне. По его данным, ранее злоумышленники ограбили дом другого судьи – украли, в частности, дорогостоящую технику.