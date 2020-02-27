В Харькове возле места ДТП с участием Зайцевой водитель устроил безумный дрифт (видео)

Удивленные очевидцы сняли экстремальную езду на видео.

В центре Харькова, возле места дорожно-транспортного происшествия с участием Елены Зайцевой, водитель черного BMW устроил безумный дрифт.

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Видео инцидента сняли очевидцы, передает ТСН.

Водитель решил погонять не на пустой площадке, а просто на проезжей части. Дрифтуя на полной скорости, он едва не задел несколько машин, которые в это время ехали по улице. Водители встречных авто едва успели затормозить, чтобы не влететь в безумное BMW. Чудом обошлось без жертв.

Удивленные очевидцы сняли экстремальную езду на видео. Люди возмущаются, так как неподалеку произошла смертельная авария, виновниками которой были Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Тогда погибли шесть пешеходов, пять были травмированы.

В патрульной полиции пообещали прокомментировать последний инцидент, в частности, как накажут водителя. На данный момент у полиции насчет этого инцидента информации нет.

Как сообщал УНИАН, в Харькове "последователь" Елены Зайцевой насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.