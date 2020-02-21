Виновник смертельного ДТП на Тернопольщине сдался полиции, узнав о своем розыске из соцсети

Мужчина на момент ДТП был трезв, побег с места аварии объяснил испугом.

В полицию с признанием в совершении смертельного ДТП в Тернопольской области обратился водитель, который узнал о своем розыске из соцсети.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера, 20 февраля, около 6.30 утра в селе Белокриница Кременецкого района на дороге водитель одного из автомобилей обнаружил тело мужчины.

В полиции отметили, что погибшим в результате удара неустановленного автомобиля оказался 78-летний местный житель. Правоохранители объявили в розыск виновника ДТП, поскольку с места инцидента он скрылся.

По данным правоохранителей, через несколько часов после сообщения полиции водитель-беглец лично позвонил на линию «102» Дубенского отдела полиции (Ривненская обл.) и признался в причастности к ДТП в Тернопольской области.

«Мужчина рассказал, что после того, как сбил человека, испугался, поэтому не остановился и скрылся. При этом не думал, что нанес смертельную травму, поскольку задел пенсионера зеркалом своего микроавтобуса», - говорится в сообщении.

Также, по его словам, в момент ДТП было темно, а пешеход внезапно вышел на дорогу вне пешеходного перехода и ударился о правое зеркало автомобиля. О том, что потерпевший умер, человек узнал из социальной сети, после чего сразу явился с повинной.

Установлено, что водитель в момент ДТП был трезвым.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) УК.