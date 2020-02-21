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В Одесской области в частном дворе произошел взрыв

12:09, 21 февраля 2020
Происшествия
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники / od.npu.gov.ua

Об инциденте в полицию сообщила соседка и родственница жильцов, передает ГУНП в Одесской области.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители обнаружили во дворе следы от взрывов гранат, поврежденные входные двери и окна дома. Никто не пострадал.

«Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к нему, - отметил начальник Ренийского отделения полиции Николай Песчанский.

По данному факту открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины».

Как сообщал УНИАН, в Первомайске Николаевской области на территории гаражного кооператива во время сварки топливного бака вечером 20 февраля произошел взрыв.

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