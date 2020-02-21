На Николаевщине произошел взрыв: есть погибшие и пострадавшие

В результате взрыва погибли два человека.

В Первомайске Николаевской области на территории гаражного кооператива во время сварки топливного бака вечером 20 февраля произошел взрыв.

Об этом говорится в утреннем отчете областных спасателей.

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В результате взрыва погибли два человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

«В 16 час. 40 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1 м2. Разрушений строительных конструкций нет. От ГСЧС привлекалось 10 человек и 2 единицы техники», – пишет пресс-служба ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, неподалеку от национального музея имени Яворницкого (Днепр) ночью в годовщину расстрелов на Майдане неизвестные разбили автомобиль, который был экспонатом уличной экспозиции музея АТО.