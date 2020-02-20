Перелом позвоночника и гематомы: на женщину в поезде упала полка с пассажиром (фото, видео)
15:52, 20 февраля 2020Происшествия
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Начальник поезда посоветовал пострадавшей обращаться в страховую компанию.
У женщины диагностировали тяжелые травмы / rayonka.com
В поезде «Киев – Бердянск» на 60-летнюю Наталью Манько упала верхняя полка с 80-килограммовым пассажиром.
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Отмечается, что женщина 13 февраля возвращалась домой ночным поездом. Инцидент произошел через полтора часа после отправления.
У пострадавшей в больнице диагностировали перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и гематомы. Она не может двигаться. Женщину ждет длительное и дорогостоящее лечение. Альтернативой называют операцию, но на это у нее нет денег.
По словам женщины, в «Укрзализнице» ей дали акт, а начальник поезда посоветовал обращаться в страховую компанию.
Ранее УНИАН сообщал, как в декабре 2018 года в поезде «Киев-Рахов» на женщину упала полка с пассажиром.
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