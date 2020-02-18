Неразделенная любовь: на Николаевщине школьница выбросилась из окна недостроя

На месте трагедии обнаружили предсмертную записку.

В Первомайске Николаевской области 18 февраля покончила с собой 15-летняя школьница.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сообщает Преступности.НЕТ.

Читайте такжеВ Черноморске 19-летний юноша погиб при падении с крыши 15-этажкиОтмечается, что трагедия случилась в микрорайоне «Фрегат». Девушка выбросилась из окна на одном из верхних этажей. От полученных травм она погибла.

Во время осмотра места трагедии полиция обнаружила предсмертную записку. По предварительным данным, девушка могла пойти на самоубийство из-за неразделенной любви.

Полиция расследует случившееся в рамках уголовного производства, открытого по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой самоубийство.

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