На Луганщине помощник нардепа подрался с местным депутатом
15:25, 17 февраля 2020Происшествия
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Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля.
Что стало причиной конфликта, не уточняется / esp.md
В Северодонецке помощник народного депутата подрался с одним из местных депутатов.
Читайте такжеВ Николаеве молодчики жестоко избили пассажира автобуса (видео)Об этом сообщает управление Национальной полиции Луганской области.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, прямо перед зданием городского совета.
Что стало причиной конфликта, правоохранители не уточнили, однако отметили, что оба участника драки получили травмы и написали друг на друга заявления в полицию.
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