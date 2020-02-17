На Луганщине помощник нардепа подрался с местным депутатом

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля.

В Северодонецке помощник народного депутата подрался с одним из местных депутатов.

Читайте такжеВ Николаеве молодчики жестоко избили пассажира автобуса (видео)Об этом сообщает управление Национальной полиции Луганской области.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, прямо перед зданием городского совета.

Что стало причиной конфликта, правоохранители не уточнили, однако отметили, что оба участника драки получили травмы и написали друг на друга заявления в полицию.

Ранее УНИАН сообщал, как во Львовской области пьяный мужчина избил фельдшера «скорой помощи».