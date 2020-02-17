цей матеріал доступний українською

На Луганщине помощник нардепа подрался с местным депутатом

15:25, 17 февраля 2020
Происшествия
62 0
Что стало причиной конфликта, не уточняется / esp.md

Читайте такжеВ Николаеве молодчики жестоко избили пассажира автобуса (видео)Об этом сообщает управление Национальной полиции Луганской области.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, прямо перед зданием городского совета.

Что стало причиной конфликта, правоохранители не уточнили, однако отметили, что оба участника драки получили травмы и написали друг на друга заявления в полицию.

Ранее УНИАН сообщал, как во Львовской области пьяный мужчина избил фельдшера «скорой помощи».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter