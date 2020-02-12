Во Львовской области пьяный мужчина избил фельдшера "скорой", которая приехала к нему на вызов

Медика госпитализировали с диагнозом - ушибы лица, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В г. Червоноград Львовской области нетрезвый 45-летний местный житель нанес телесные повреждения фельдшеру «скорой», которая приехала к нему на вызов.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Червоноградский отдел полиции 11 февраля в 22.20 за помощью обратились медики «скорой».

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Они сообщили, что пациент, к которому прибыли на вызов, находится в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя неадекватно и нанес фельдшеру телесные повреждения.

Патрульные, прибывшие по указанному адресу, задержали 45-летнего местного жителя, который нанес телесные повреждения 37-летней жительнице Червонограда.

«Фельдшера госпитализировали с диагнозом - ушибы лица, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или до одного года исправительных работ.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух полицейских, которые подозреваются в организации механизма распространения и сбыта наркотиков.