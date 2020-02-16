В Бердичеве неизвестный попытался изнасиловать женщину и оставил ее раненой на рельсах, соцсети пишут о "маньяке"

В полиции произошедшее обещают прокомментировать позже.

Вчера в Бердичеве мужчина пытался изнасиловать женщину, ранил ее, а затем положил на железнодорожные рельсы.

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Об этом сообщается в публикации на странице “Подслушано в Бердичеве” в Facebook.

Как отмечает сестра пострадавшей, нападение на девушку произошло 15 февраля около 18 часов вечера недалеко от местного вокзала.

Нападавшим оказался “мужчина около 35-40 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, одет в темную куртку, темные штаны и шапку, с 3-дневной небритостью и легким перегаром”.Он совершил нападение на бердичевлянку, пытался ее изнасиловать и убить.

“Сначала спросил, который час, прошел мимо, а потом догнал, напал с ножом со спины, сказал закрыть рот и раздеваться”, - пишет сестра пострадавшей София. Также она отмечает, что ее сестра начала сопротивляться. После этого нападавший нанес девушке ранение в шею, а затем положил на железнодорожные рельсы. Жертва оттолкнула его ногами, порезав себе руки, а он убежал в сторону вокзала.

В комментариях к этому сообщению жители Бердичева отмечают, что такой случай в городе произошел не впервые, так что, вероятно, здесь действует серийный насильник. В полиции это событие обещают прокомментировать позже.