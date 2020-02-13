В Днепропетровской области несовершеннолетняя родила ребенка и выбросила его в выгребную яму
12:05, 13 февраля 2020Происшествия
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Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Мертвого мальчика в выгребной яме нашли медики / фото vsn.com.ua
В селе Петрово Днепропетровской области 17-летняя девушка вчера родила мальчика и выбросила его в выгребную яму туалета.
Этот факт корреспонденту УНИАН подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 117 (убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Согласно информации местных СМИ, новорожденного в выгребной яме нашли медики. Они прибыли на вызов к матери, которая после родов потеряла много крови.
Также сообщается, что несовершеннолетняя роженица находится на учете у врача-психиатра. Она доставлена в больницу, а тело мальчика – на экспертизу.
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