В Днепропетровской области несовершеннолетняя родила ребенка и выбросила его в выгребную яму

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

В селе Петрово Днепропетровской области 17-летняя девушка вчера родила мальчика и выбросила его в выгребную яму туалета.

Этот факт корреспонденту УНИАН подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 117 (убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Согласно информации местных СМИ, новорожденного в выгребной яме нашли медики. Они прибыли на вызов к матери, которая после родов потеряла много крови.

Также сообщается, что несовершеннолетняя роженица находится на учете у врача-психиатра. Она доставлена в больницу, а тело мальчика – на экспертизу.