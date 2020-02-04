В Одесской области обнаружили подземный спиртопровод между Украиной и Молдовой

Проводятся мероприятия по установлению подозреваемых, причастных к контрабанде.

В Одесской области правоохранители нашли подземный трубопровод, который злоумышленники использовали для контрабанды спирта.

Как сообщили УНИАН в Одесской таможне ГФС, специальный шланг был проложен между двумя пограничными селами: Никольское (Молдова) и Новое Раздельнянского района Одесской области, которое находится примерно в одном километре от госграницы.

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Как отмечается, спиртопровод, который, как предполагается, использовали контрабандисты, демонтировали. Организаторов и непосредственных участников «бизнеса» пока не нашли.

Как отметили в Белгород-Днестровском пограничном отряде Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, обнаруженная на границе труба была диаметром 20 мм.

О данном факте пограничники сообщили в правоохранительные органы. Проводятся мероприятия по установлению подозреваемых.