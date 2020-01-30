Родила и замотала в тряпки: на Херсонщине студентка пыталась скрыть роды (фото)

Ребенка нашли, девочка была едва живой и нуждалась в немедленной медицинской помощи.

В городе Олешки Херсонской области в комнате одного из общежитий следователь полиции нашла новорожденную девочку в полиэтиленовом пакете.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что ребенок был живой, но нуждался в немедленной медицинской помощи. Сейчас девочка с переохлаждением находится в детской областной больнице.

Читайте такжеНа Херсонщине женщина родила восьмого ребенка в застрявшей в грязи "скорой"«В Олешковские отделение полиции поступило сообщение от фельдшера, что 17-летняя студентка доставлена в больницу с кровотечением, как после родов. Девушка пояснила, что находилась на 16-й неделе беременности и сделала аборт в туалете. Но после осмотра врачей стало ясно, что срок беременности был гораздо больше и все указывало на роды», – говорится в сообщении.

В общежитие выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра комнаты, в которой роженица жила сама, следователь полиции в шкафу увидела завязанный полиэтиленовый пакет. Внутри в тряпках лежала новорожденная девочка, которая еле дышала. На место немедленно вызвали «скорую», и ребенка госпитализировали. Сейчас состояние здоровья девочки тяжелое.

Во время общения с полицейскими вахтер общежития пояснила, что не знала о беременности студентки. Со слов женщины, примерно в полночь девушка пожаловалась на боль в спине, и вахтер дала ей таблетки. На рассвете несовершеннолетняя вновь пожаловалась на ухудшение самочувствия и ей вызвали «скорую». Врачам студентка ничего не объяснила. Когда они зашли к ней в комнату и увидели кровь, то девушка сказала, что якобы сделала аборт. После этого ее госпитализировали.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) Уголовного кодекса Украины и ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Назначено проведение ряда экспертиз, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, как в Днепре женщина с многочисленными патологиями родила здоровую девочку.