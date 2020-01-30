Пророссийские билборды в Киеве: полиция задержала трех человек (фото)
Правоохранители задержали трех мужчин, которых подозревают в незаконном размещении пророссийской рекламы в Киеве.
Об этом сообщает Нацполиция.
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Их доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств и дачи показаний.
Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов.
Мужчин доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств.
За каждым фактом размещения бигбордов начато уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, поздно вечером среды, 29 декабря, в нескольких местах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".