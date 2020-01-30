Пророссийские билборды в Киеве: полиция задержала трех человек (фото)

За каждым фактом размещения бигбордов начато уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали трех мужчин, которых подозревают в незаконном размещении пророссийской рекламы в Киеве.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Их доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств и дачи показаний.

Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов.

Мужчин доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств.

За каждым фактом размещения бигбордов начато уголовные производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, поздно вечером среды, 29 декабря, в нескольких местах в Киеве появились провокационные бигборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер".