Забрали паспорта и прятали: на Житомирщине суд взял под стражу подозреваемых в торговле людьми

Двух человек, подозреваемых в торговле людьми, будут держать под стражей, еще одному подозреваемому в незаконном обращении с оружием избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

На Житомирщине суд избрал меры пресечения трем подозреваемым в принудительном содержании с целью трудовой эксплуатации семерых мужчин.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, соответствующие решения вынес 17 января Королевский райсуд Житомира.

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Согласно решению суда, двух лиц, подозреваемых в торговле людьми, будут держать под стражей, еще одному подозреваемому в незаконном обращении с оружием избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В пресс-службе прокуратуры не сообщили, какие меры пресечения избраны четвертому участнику банды.

В ведомстве напомнили, что подозреваемые насильно удерживали граждан и заставляли работать на стройке.

Как сообщал УНИАН, 15 января в прокуратуре Житомирской области проинформировали, что правоохранители разоблачили группу лиц, которые принудительно удерживали в течение длительного времени 7 человек.

Установлено, что четверо лиц на территории Олевского и Емильчинского районов организовали укрывательство людей, предварительно завербовав их, отобрав документы и используя на разных работах. Злоумышленники удерживали мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, причем у некоторых была инвалидность.

Среди жертв – гражданин Беларуси. К удерживаемым применяли насилие, им запрещали покидать места так называемого «проживание» и «работы», пресекали попытки сопротивления.

По информации ведомства, в помещениях во время обысков обнаружили огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы и взрывчатку.