На Черкасщине полиция открыла дело по факту жестокого убийства собаки местным жителем

По словам мужчины, собака мешала ему отдыхать, поэтому он ее убил и подвесил на заборе.

В Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту жестокого убийства собаки жителем одного из сел Каменского района.

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Как информирует сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, сегодня днем в Каменское отделение полиции поступило сообщение о том, что на заборе домовладения одного из местных жителей висит мертвая собака.

«По прибытию правоохранителей по вызову мужчина уже успел снять с забора мертвое животное и выбросить его в яму. Правоохранителям мужчина рассказал, что от собаки он неоднократно пытался избавиться, поскольку она мешал ему отдыхать. Поэтому он схватил его и убил, подвесив на собственном заборе», - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время с ним работают правоохранители.

По указанному факту открыто уголовное производство по статье 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.