Под Киевом в частном зоопарке издевались над животными, полиция открыла производство (фото)

Владельцу грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

Предпринимателю из Киевской области грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными на территории частного мини-зоопарка.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Правоохранители установили, что в частном зоопарке в селе Красное Обуховского района от голода умер конь, владелец оставил без пропитания других животных - 12 овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, теленка, козу и лошадь. Всего без должного ухода остались более чем 40 животных. Сено, зерно и корма для них принесли волонтеры и неравнодушные граждане.

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"Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных. Следователи Обуховской полиции открыли уголовное производство по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Германии в новогоднюю ночь горел зоопарк - погибли десятки животных.