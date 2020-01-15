В Черкассах дедушка и двое 4-летних детей попали в больницу после наезда автомобиля (видео)
В Черкассах врачи уже неделю борются за жизнь 4-летнего ребенка. Мальчика, его брата-двойняшку и дедушку сбил автомобиль, когда те переходили дорогу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Наезд произошел, когда дедушка с мальчиками переходили дорогу, идя из садика. Все трое после аварии оказались в больнице. Водителя, который их сбил, не задерживали.
Самое тяжелое состояние у Егора: после аварии он был без сознания и сразу впал в кому, сейчас мальчик на искусственной вентиляции легких. Второй мальчик Глеб находится в травматологии с черепно-мозговой травмой. У дедушки – перелом голени.
В полиции говорят: начали уголовное производство по факту ДТП, но водителя легковушки не задерживали, мол, еще выясняют обстоятельства наезда – будут изучать, правильно ли обустроен перекресток.
На том переходе разметка почти стерлась, знаков нет и ограничителей скорости, водители часто мчатся более чем это разрешено.