В Черкассах дедушка и двое 4-летних детей попали в больницу после наезда автомобиля (видео)

Водителя, который сбил дедушку и внуков, не задерживали, полиция все еще выясняет обстоятельства наезда.

В Черкассах врачи уже неделю борются за жизнь 4-летнего ребенка. Мальчика, его брата-двойняшку и дедушку сбил автомобиль, когда те переходили дорогу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Наезд произошел, когда дедушка с мальчиками переходили дорогу, идя из садика. Все трое после аварии оказались в больнице. Водителя, который их сбил, не задерживали.

Самое тяжелое состояние у Егора: после аварии он был без сознания и сразу впал в кому, сейчас мальчик на искусственной вентиляции легких. Второй мальчик Глеб находится в травматологии с черепно-мозговой травмой. У дедушки – перелом голени.

В полиции говорят: начали уголовное производство по факту ДТП, но водителя легковушки не задерживали, мол, еще выясняют обстоятельства наезда – будут изучать, правильно ли обустроен перекресток.

На том переходе разметка почти стерлась, знаков нет и ограничителей скорости, водители часто мчатся более чем это разрешено.