Коммунальщики рассказали, когда ликвидируют последствия прорыва трубы возле Ocean Plaza (видео)

Прорыв теплосети на улице Антоновича произошел 13 января.

В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" планируют ликвидировать повреждения на улице Антоновича возле Лыбидской площади в Киеве в течение суток - до утра 15 января.

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Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Ликвидацию повреждений возле ТРЦ Ocean Plaza завершат за одни сутки - утром 15 января", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве возле Лыбидской площади перекрыто транспортное движение из-за прорыва теплосети на улице Антоновича, 176, который произошел 13 января.

Из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошел излив горячей воды на дорогу и подтопления первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.