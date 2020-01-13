Во Львовской области задержан руководитель лесхоза за вымогательство систематических поборов от подчиненных

Директор вымогал от подчиненных взятки за лояльное отношение и содействие за их пребывание на должностях.

Во Львовской области задержан руководитель областного коммунального лесохозяйственного предприятия, который подозревается в систематическом вымогательстве взяток от руководителей районных подразделений.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, при процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области 13 января задержан руководитель лесохозяйственного предприятия и его подчиненный, которые, по версии следствия, могут быть причастны к налаживанию схем по получению взяток и незаконной реализации древесины.

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По данным следователей, директор областного коммунального специализированного лесохозяйственного предприятия систематически вымогал у подчиненных взятки за лояльное отношение и содействие за их пребывание на должностях.

«Ежемесячно руководители дочерних предприятий должны были «передавать» для него ориентировочно 30-40 тыс. грн за счет незаконной реализации древесины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что главного фигуранта и подчиненного задержали во время передачи 17,8 тыс. грн и 300 долларов очередного ежемесячного «транша».

Решается вопрос об объявлении им подозрения, избрании меры пресечения и отстранении от должностей.

Уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины расследуется Нацполицией при процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области.

Также устанавливается причастность к преступлению других лиц.

В свою очередь прокурор Львовской области Ирина Диденко в Facebook сообщила, что речь идет о руководителе «Галсильлис».

В настоящее время генеральным директором предприятия является Владимир Мельник.

Справка. Областное коммунальное специализированное лесохозяйственное предприятие «Галсильлис» является учредителем 18 дочерних лесохозяйственных предприятий Львовщины. Дочерние предприятия разделены на 44 лесничества. В лесах дочерних предприятий области выделено 11 объектов и территорий природно-заповедного фонда.