В Харькове взяли под стражу подозреваемого в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ

Подозреваемый харьковчанин арестован без права на залог.

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога харьковчанину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ, вероятно, по заказу РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Согласно сообщению, 10 января указанному лицу сообщили о подозрении по факту покушения на совершение по предварительному сговору группой лиц и по заказу умышленного убийства одного из экс-командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ (ч.3 ст. 15 п.п.11, 12 ч.2 ст. 115 УК Украины) и незаконного хранения, ношения и перевозки самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).

По данным следствия, которое осуществляет УСБУ в Харьковской области, харьковчанин, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, вероятно, по заказу спецслужб РФ осуществлял подготовку умышленного убийства одного из экс-командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ в его доме с помощью самодельного взрывного устройства.

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«Задачу от заказчиков мужчина, вероятно, получил во время выезда в Россию. За убийство бывшего командира харьковчанин должен был получить денежное вознаграждение», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила в Харькове покушение на убийство одного из прежних боевых командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ.

По подозрению в совершении преступления задержан харьковчанин, который готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где проживает экс-разведчик, заложив самодельное взрывное устройство.