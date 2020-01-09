Завербованный Россией харьковчанин хотел взорвать украинского бойца – СБУ (фото)

Для выполнения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии.

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила в Харькове покушение на убийство одного из прежних боевых командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ, который был организован спецслужбами Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что для выполнения преступления российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Национальной гвардии Украины, однако был уволен из-за компрометирующих обстоятельств. Задачу харьковчанин получил во время краткосрочного выезда в Россию. Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю была обещана денежная награда", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России".

Так, харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет командир, заложив самодельное взрывное устройство. Действия диверсанта создавали угрозу для жизни многих мирных граждан.

Контрразведчики и следователи СБУ с привлечением бойцов Центра специальных операций "А" задержали злоумышленника со взрывчаткой в доме. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составила полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

В СБУ рассказали, что из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки он был уничтожен во дворе дома без угрозы для жизни людей.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в пресс-центре.