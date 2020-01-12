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Житель Ривненщины перевозил на мопеде мешок с 40 килограммами янтаря

12:16, 12 января 2020
Происшествия
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У водителя мопеда изъяли мешок с янтарем / нацполіція

На Ривненщине в селе Волчицы Заречненского района вечером 11 января правоохранители изъяли у водителя мопеда более сорока килограммов янтаря.

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Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, причиной остановки мопеда стало то, что на нем не было номерного знака. Водителем мопеда Viper оказался 21-летний житель деревни Бир Заричненского района.

«На багажнике мужчина перевозил мешок, при осмотре которого полицейские обнаружили камни янтаря-сырца. Следственно-оперативная группа установила, что вес «солнечного» камня составляет 41 килограмм », - отмечает пресс-служба полиции.

По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Кодекс дополнен указанной статьей согласно Закону от 19.12.2019.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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