На Киевщине дебошир ударил участкового отверткой в лицо (фото)

У правоохранителя пробита щека, травмирован язык и выбит зуб.

В селе Гора Бориспольского района Киевской области задержали злоумышленника, который ударил участкового отверткой в лицо.

Читайте такжеСтрела прошла насквозь: в Борисполе из арбалета ранили чиновницу (фото 18+)Об этом сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что нападение произошло по месту жительства 31-летнего местного жителя. По поводу него в полицию неоднократно поступали жалобы от сельского председателя из-за запугивания людей и неадекватного поведения.

«Двое участковых приехали к мужчине, чтобы помочь общине и выяснить все обстоятельства. Внезапно злоумышленник нанес удар отверткой в лицо полицейскому и заперся внутри. Его мать сообщила, что в доме может быть оружие. В связи с этим на место происшествия вызвали спецназовцев, которые задержали нападавшего», – сообщили в полиции.

Пострадавшего правоохранителя с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее УНИАН сообщал, как суд в Харькове арестовал мужчину за захват заложницы и ранение полицейского.