Суд в Харькове арестовал мужчину за захват заложницы и ранение полицейского (видео)

Его поместили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Суд в Харькове избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста без права на залог для 37-летнего Романа Меленченко, который ранее взял в заложницы прохожую и тяжело ранил полицейского.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщалось, инцидент произошел прямо на улице - мужчина приставил нож к случайной прохожей и потребовал вызвать полицию для ее обмена на знакомого, с которым хотел поквитаться. Прибывший на вызов патрульный предложил в заложники себя вместо женщины. После этого полицейский попытался отвлечь и задержать преступника, но тот ранил его ножом в шею.

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Сейчас коп находится в тяжелом состоянии в больнице, но его жизни угрозы нет. Подозреваемый на суде свою вину полностью признал. Говорит, был сильно пьян и события того дня едва помнит. "Я был в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Я долго употреблял спиртные напитки до этого события", - говорит мужчина.