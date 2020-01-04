Ожоги 30% тела: под Кременчугом девочка опрокинула на себя кипяток

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

3 января в селе Омельник Кременчугского района девочка опрокинула на себя кипяток.

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Ребенок – 2018 года, сообщает poltavske.tv.

Как сообщается, девочка получила термические ожоги I-II степеней лица, поверхности грудной клетки, плеч и предплечий – около 30% тела и ожоговый шок. Ее госпитализировали в городскую детскую больницу Кременчуга. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Киева, на Контрактовой площади, пьяный мужчина разлил два котла с глинтвейном, в результате чего получили ожоги продавец, покупатели и семилетний ребенок, который проходил мимо.