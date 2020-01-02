В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих чаны с горячим глинтвейном - пострадал ребенок (фото)
12:21, 02 января 2020Происшествия
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По словам свидетелей, непонятно, сделал мужчина это случайно или специально.
"Киев Оперативный"
В центре Киева, на Контрактовой площади, пьяный мужчина разлил два казана с глинтвейном, в результате чего ожоги получили продавец, покупатели и семилетний ребенок, проходящий мимо.
"Киев Оперативный"
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Инцидент произошел в среду вечером, 1 января. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
По словам свидетелей, непонятно, сделал мужчина это случайно или специально.
"Сам мужчина все отрицает. Говорит: "Докажите, делайте экспертизу, и вообще, документов на этот алкоголь нет", – отметил автор поста.
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