Обклеил авто символикой и сменил номера на советские: в Одесской области задержали фаната СССР (фото)

На номерных знаках и корпусе BMW был изображен герб СССР, а также надпись: «Нам трудно, но мы боремся».

В Одесской области на украино-молдавской границе пограничники задержали иностранца, автомобиль которого был оклеен символикой СССР.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, на границе с Молдовой в пункте пропуска «Кучурган», при пересечении границы иностранцем на BMW, пограничники сразу обратили внимание на регистрационные номера транспортного средства и наклеенную символику СССР.

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В частности, на корпусе машины был большой герб СССР, сбоку - наклейка с меньшим гербом и надписью: «Нам трудно, но мы боремся». Аналогичная символика (герб) была на номерных знаках.

«В ходе проверки правоохранители установили, что номерные знаки автомобиля 1990 года выпуска - самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт - неустановленного образца. Кроме того, на кузове автомобиля поклонника советизации демонстративно была наклеена символика Советского союза», - сообщили в управлении.

Впоследствии во время осмотра транспортного средства гражданина Молдовы военнослужащие Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли настоящие документы на указанный автомобиль.

Как отмечается, о факте выявления признаков ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины сообщено в правоохранительные органы. Автомобиль мужчины изъято и передано сотрудникам Нацполиции.