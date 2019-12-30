В ПТУ Харькова вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

По предварительной версии пожарных, загорелись деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями корпусов Центра.

Вечером 29 декабря в Харькове вспыхнул социально-бытовой корпус Центра профессионально-технического образования, что на улице Каркача. На момент приезда спасателей площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

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По предварительной версии пожарных, загорелись деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями корпусов Центра.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

В соцсетях настаивают: причина возгорания – поджог. Мол, возле заброшенного здания хулиганили несовершеннолетние. До прибытия пожарных они скрылись с места событий.

Также в соцсетях добавляют, что на крыше и внутри помещения было много дыма, языки пламени было видно издалека.

"Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В 18:32 пожар локализовали, а в 20:32 полностью ликвидировали", – сообщали в ГСЧС.

К слову, масштабный пожар, однако с многочисленными летальными исходами 4 декабря случилась в Одессе. Огонь вспыхнул в местном экономическом колледже, в 10 утра, когда в учебном заведении было много преподавателей и студентов. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.