Трагедия в колледже Одессы: операцию по поиску пропавших без вести завершили (видео)

Пожар квалифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

В Одессе завершена поисковая операция пропавших без вести людей в сгоревшем колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, начаты ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня.

Как отмечается, в результате пожара пострадавших – 47 человек, из них погибших – 16 человек.

В частности, погибли – 16-летняя Ксения Бабенко (умерла в ГКБ №1); преподаватель Анна Бортюк, 1976 г. р., секретарь колледжа Марионелла Коваль, 1963 г.р., студент Кирилл Трофимчук, 2003 г. р., преподаватель Наталья Третьякова, 1971 г. р., лаборант колледжа Елена Беженарь, 1995 г.р., 43-летний спасатель Сергей Шатохин (умер в ГКБ №1), Наталья Тарасова, 1959 г. р., Вера Соловей, 1951 г.р.

Также идентифицировано тело Галины Иванович – помощника директора Института морской биологии НАН Украины Галины Иванович, 1954 г.р.

Как уточняется, идентификация нескольких тел осуществлена с «вероятностью» – по ним продолжается экспертиза.

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Всего с начала разборки завала вывезено около 2,262 тыс. куб. м строительных конструкций. К работам привлечено 43 единицы техники, 235 человек личного состава. Задействованы силы от ГСЧС, полиции, Нацгвардии, коммунальных служб Одессы, предприниматели, волонтеры и пр.

Оказывалась медицинская помощь 33 лицам, из которых 18 – подростки.

На стационарном лечении пребывают – 10 человек: 7 взрослых (в том числе – 5 пожарных находятся в военном госпитале) и 3 подростка.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.