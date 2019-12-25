В Харькове неизвестные взорвали банкомат

Преступники украли из банкомата деньги. Сумма украденного устанавливается.

В Харькове ночью неизвестные подорвали самодельным устройством банкомат, расположенный в помещении банка и похитили неустановленную сумму денежных средств. Читайте такжеВ Харькове преступник захватил заложницу и подрезал полицейского

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Отмечается, что событие произошло 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова города Харькова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается.

«Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома. В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении.

По данным полиции, следователи внесли сведения об этом факте в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и лица, причастные к происшествию устанавливаются.