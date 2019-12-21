Во Львове взорвалась квартира: пострадал мужчина (видео)
20:42, 21 декабря 2019Происшествия
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По предварительным данным, взорвалась газо-воздушная смесь.
Во Львове взорвалась квартира на 12 этаже дома: пострадал мужчина
Во Львове произошел взрыв в жилом доме, во время которого пострадал мужчина.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается. Взрыв произошел на 12-ом, последнем, этаже жилого дома. В результате пострадал мужчина. Он делал там ремонт. С ожогами лица, рук и дыхательных путей он сейчас в реанимации.
Взрывной волной вынесло три больших окна, повредило двери, также сорвало часть облицовки дома. Осколки стекла, металла и пластика, которые сыпались сверху, повредили два припаркованных автомобиля.
По предварительным данным, взорвалась газо-воздушная смесь.
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