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Во Львове взорвалась квартира: пострадал мужчина (видео)

20:42, 21 декабря 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается. Взрыв произошел на 12-ом, последнем, этаже жилого дома. В результате пострадал мужчина. Он делал там ремонт. С ожогами лица, рук и дыхательных путей он сейчас в реанимации.

Взрывной волной вынесло три больших окна, повредило двери, также сорвало часть облицовки дома. Осколки стекла, металла и пластика, которые сыпались сверху, повредили два припаркованных автомобиля.

По предварительным данным, взорвалась газо-воздушная смесь.

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Теги: #взрыв#новости Львовапогода во Львове