В Житомире во время протеста против строительства АЗС микроавтобус наехал на мужчину

Местные жители выступают против, поскольку считают, что АЗС будет загрязнять окружающую среду.

В Житомире во время акции протеста горожан против строительства автозаправочной станции микроавтобус сбил мужчину.

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Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, 24 декабря вечером вблизи строительства АЗС по проспекту Независимости в Житомире состоялась акция протеста местных жителей. Во время ее проведения водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на мужчину.

«Установлено, что за рулем транспортного средства находился 36-летний житель Павлограда Днепропетровской области. Его доставили в участок, где получены объяснения относительно указанного события. Также мужчину провеили на употребление алкоголя», - говорится в сообщении.

39-летний пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Ему оказали медицинскую помощь без госпитализации.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 3-летнего ограничения свободы.

Как сообщал УНИАН, акция протеста против строительства автозаправочной станции по проспекту Независимости в Житомире состоялась вчера не впервые. Местные жители выступают против этого строительства, поскольку считают, что АЗС будет загрязнять окружающую среду. Также этот вопрос неоднократно обсуждали на сессиях Житомирского городского и областного совета. Власти города, в свою очередь, предложили обсудить целесообразность строительства автозаправки на общественных слушаниях.