В Одесской области мужчина избил копа, потому что тот попросил показать водительские права

Злоумышленник ударил полицейского головой в лицо. У правоохранителя – сотрясение головного мозга.

В Беляевском районе Одесской области пьяный водитель из-за требования показать документы избил полицейского.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел накануне ночью на улице одного из сел Беляевского района.

В частности, правоохранители увидели автомобиль «ВАЗ», водитель которого злостно нарушал правила дорожного движения, а в ответ на требование остановиться лишь ускорил движение. Полицейские догнали автомобиль только возле дома правонарушителя, где тот остановился и пытался скрыться.

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«На просьбу предоставить для проверки водительское удостоверение и документы на автомобиль 56-летний владелец «Жигулей» отреагировал агрессивно. Начал угрожать полицейским, повредил одному из них форменную одежду и неожиданно ударил головой в лицо», - рассказали в главке.

Чтобы утихомирить нарушителя правоохранители применили специальные средства – слезоточивый газ и наручники.

Как отмечается, в результате удара полицейский получил ушибы лица и сотрясение головного мозга.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, в Одессе пострадал патрульный полицейский при падении с высоты, пытаясь задержать на крыше хозяйственной постройки психически больного мужчину с топором.